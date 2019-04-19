Apple засудят за сокрытие провала iPhone

На компанию Apple подали коллективный иск в США. В иске от лица пенсионного фонда мичиганского Розвилла компания обвиняется в мошенничестве с акциями.

Как утверждают истцы, Apple намеренно скрыла падение спроса на iPhone из-за плохих продаж в Китае, а также не предупредила инвесторов о программе замены аккумуляторов в 2018 году. Всё это привело к ухудшению продаж iPhone в первом квартале 2019 финансового года. Также Apple утаивала снижение заказов у партнёров-сборщиков. Также упоминается недавнее решение Apple засекретить объёмы продаж iPhone, iPad и Mac.

Все эти факторы повлияли на стоимость акций — они поднялись до 209 долларов за акцию. Затем, когда факты были раскрыты, стоимость акций упала до 142 долларов в январе 2019 года. По мнению истцов Apple намеренно утаивала информацию, чтобы повлиять на курс акций.

Сотрудники пенсионного фонда Розвилла подали иск, чтобы возместить потери от закупки акций Apple в период между ноябрём 2018 и январём 2019 года.