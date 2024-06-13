Apple заверила пользователей в безопасности её ИИ

Федериги заявил, что Apple Intelligence, представленная 10 июня на конференции WWDC 2024, будет проводить все операции для выполнения простых и сиюминутных задач пользователя только на смартфонах. Для этого будут использоваться мощные мобильные процессоры — потому и нужен для использования ИИ-функций iPhone 15 Pro и выше.

В некоторых случаях смартфон будет отправлять данные на удалённый сервер, но только для выполнения конкретной задачи, личная информация затрагиваться не будет. Также Федериги сказал, что сторонние эксперты по безопасности получат доступ к серверному коду, подтверждающему безопасность Intelligence.

Менеджер рассказал и о том, что система настроена криптографически, что исключает утечки, поскольку в случае обнаружения риска взлома, связь с сервером будет блокироваться.