Телефоны
Опубликовано 13 июня 2024, 01:30
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Apple заверила пользователей в безопасности её ИИ

Все операции будут происходить на айфоне
Издание ArsTechnica со ссылкой на старшего вице-президента Apple по разработке ПО Крейга Федериги сообщило о заверениях менеджера в безопасности пользовательских данных при взаимодействии с ИИ-платформой Apple Intelligence.
Apple заверила пользователей в безопасности её ИИ
© Bryan Low / Unsplash

Федериги заявил, что Apple Intelligence, представленная 10 июня на конференции WWDC 2024, будет проводить все операции для выполнения простых и сиюминутных задач пользователя только на смартфонах. Для этого будут использоваться мощные мобильные процессоры — потому и нужен для использования ИИ-функций iPhone 15 Pro и выше.

В некоторых случаях смартфон будет отправлять данные на удалённый сервер, но только для выполнения конкретной задачи, личная информация затрагиваться не будет. Также Федериги сказал, что сторонние эксперты по безопасности получат доступ к серверному коду, подтверждающему безопасность Intelligence.

Менеджер рассказал и о том, что система настроена криптографически, что исключает утечки, поскольку в случае обнаружения риска взлома, связь с сервером будет блокироваться.