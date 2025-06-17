Apple жирнейше намекнула на складной iPhone в iOS 26

На WWDC 2025 в сессии «Сделайте своё приложение на UIKit гибче» компания сообщила: с выходом iOS 26 система больше не будет масштабировать или вставлять «чёрные рамки» в интерфейс старых приложений при запуске на устройствах с новым размером экрана.

Теперь, если разработчик соберёт приложение под iOS 26 SDK, интерфейс будет автоматически адаптироваться под любое новое разрешение.

Такая мера не нова для Apple, но раньше она включалась лишь в преддверии радикальных изменений форм-фактора — например, при переходе с iPhone 4 на iPhone 5. В контексте слухов о первом складном iPhone — особенно с нестандартным соотношением сторон 14:10 — этот шаг выглядит как системная подготовка к запуску устройства с гибким экраном.

Официального анонса складного iPhone нет, но если Apple заранее просит адаптировать интерфейсы под «новые экраны», это может быть самым явным сигналом за всё время.