Арестована мастерская по производству поддельных смартфонов Huawei

Китайская полиция остановила работу мастерской по производству поддельных смартфонов Huawei. Мастерская работала в городе Ханчжоу.
Всего было изъято более 600 смартфонов-подделок и большое количество аксессуаров, тоже контрафактных. Отмечается, что мастерская реализовала товары стоимостью в «миллионы» долларов.
Некоторые работники мастерской разбирали старые смартфоны, чинили и собирали их вновь, другие упаковывали устройства в новые коробки и запечатывали с помощью специального оборудования. Так и создавались «новые» поддельные смартфоны Huawei. Продукция распространялась в Китае.
Теперь Huawei оповещает пользователей о важности проверки приобретаемой техники и обращения в официальные или авторизованные розничные магазины.