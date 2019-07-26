Арестована мастерская по производству поддельных смартфонов Huawei

Некоторые работники мастерской разбирали старые смартфоны, чинили и собирали их вновь, другие упаковывали устройства в новые коробки и запечатывали с помощью специального оборудования. Так и создавались «новые» поддельные смартфоны Huawei. Продукция распространялась в Китае.

Теперь Huawei оповещает пользователей о важности проверки приобретаемой техники и обращения в официальные или авторизованные розничные магазины.