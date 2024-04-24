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Телефоны
Опубликовано 24 апреля 2024, 03:45
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Армия Южной Кореи может отказаться от iPhone из-за «проблем с безопасностью»

О Samsung и Android-смартфонах в целом речи не идёт
У Apple в Южной Корее могут начаться проблемы: штаб Вооружённых сил республики, вероятно, примет решение запретить айфоны на всех уровнях.
Армия Южной Кореи может отказаться от iPhone из-за «проблем с безопасностью»

© Ferra.ru

Начиная со штаба армии, потенциальный всеобъемлющий запрет может распространиться на все подчинённые подразделения. Ситуация в том, что штаб ВВС Кореи объявил о полном запрете с 1 июня любых устройств, которые оснащены функционалом записи голоса и не позволяют сторонним приложениям контролировать эти функции. И в перечне девайсов, на которые распространяются эти указания, числятся iPhone.

При этом Samsung и других корейских производителей эти ограничения не касаются. В целом ничего не сказано о запрете смартфонов на Android.

Как отмечается в документе, на службу «приносить iPhone будет полностью запрещено». И если потенциальный запрет всё же распространится на все подчиненные подразделения, то коснётся это порядка 500 тысяч корейских военнослужащих.

Источник:The Korea Herald
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Apple
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#iPhone
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#Южная Корея
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#запрет
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#армия