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Опубликовано 22 апреля 2024, 10:40
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Ассистент Gemini научится взаимодействовать со сторонними музыкальными сервисами, по типу Spotify

Этого многим и вправду не хватало
Голосовой помощник Gemini успешно заменил Google Assistant во многих аспектах, но его возможности все еще ограничены.
Ассистент Gemini научится взаимодействовать со сторонними музыкальными сервисами, по типу Spotify
© Android Authority

Одна из проблем – отсутствие работы со сторонними музыкальными сервисами вроде Spotify и невозможность распознать композицию. Однако, похоже, совсем скоро Google исправит это упущение.

Судя по информации от AssembleDebug, опубликованной порталом PiunikaWeb, Gemini в скором времени получит новую функцию, связанную с музыкой.

Ассистент Gemini научится взаимодействовать со сторонними музыкальными сервисами, по типу Spotify
© Android Authority

В настройках ассистента появится опция «Музыка», позволяющая выбрать предпочтительный сервис для воспроизведения.

Настройка расположена в нижней части списка опций. При открытии раздела «Музыка» показывается пустая страница «Выбор медиапровайдера по умолчанию», где сервисы отсутствуют.

Новая функция позволит пользователям выбрать предпочитаемый музыкальный сервис для интеграции с Gemini. После интеграции ассистент научится воспроизводить музыку по голосовым командам.

Источник:Android Authority
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Искусственный интеллект
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#Google