Ассистент Gemini научится взаимодействовать со сторонними музыкальными сервисами, по типу Spotify

Ассистент Gemini научится взаимодействовать со сторонними музыкальными сервисами, по типу SpotifyЭтого многим и вправду не хватало
Одна из проблем – отсутствие работы со сторонними музыкальными сервисами вроде Spotify и невозможность распознать композицию. Однако, похоже, совсем скоро Google исправит это упущение.
Судя по информации от AssembleDebug, опубликованной порталом PiunikaWeb, Gemini в скором времени получит новую функцию, связанную с музыкой.
В настройках ассистента появится опция «Музыка», позволяющая выбрать предпочтительный сервис для воспроизведения.
Настройка расположена в нижней части списка опций. При открытии раздела «Музыка» показывается пустая страница «Выбор медиапровайдера по умолчанию», где сервисы отсутствуют.
Новая функция позволит пользователям выбрать предпочитаемый музыкальный сервис для интеграции с Gemini. После интеграции ассистент научится воспроизводить музыку по голосовым командам.