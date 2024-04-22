Ассистент Gemini научится взаимодействовать со сторонними музыкальными сервисами, по типу Spotify

Одна из проблем – отсутствие работы со сторонними музыкальными сервисами вроде Spotify и невозможность распознать композицию. Однако, похоже, совсем скоро Google исправит это упущение.

Судя по информации от AssembleDebug, опубликованной порталом PiunikaWeb, Gemini в скором времени получит новую функцию, связанную с музыкой.