Asus раскрыла подробности о новом игровом смартфоне ROG Phone 8

Asus раскрыла подробности о новом игровом смартфоне ROG Phone 8Новинка вряд ли нас разочарует
Компания Asus, одна из немногих, которая всерьез относится к своим игровым смартфонам, готовится к выпуску нового устройства в этой категории — Asus ROG Phone 8.
Несмотря на слухи, появившиеся в августе этого года об отмене работы над линейкой, бренд активно трудится над следующей моделью.
Asus официально объявила, что грядущий мобильный игровой монстр будет оснащен чипом Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm — новейшим и топовым флагманским процессором для Android.
Отметим, что недавний отчет представителя Samsung намекнул на то, что Snapdragon 8 Gen 3 позволит Galaxy S24 установить новый стандарт в мобильном гейминге, обойдя даже iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.
А это, в свою очередь, внушает большие надежды на игровую производительность Asus ROG Phone 8.
Напомним, что по данным самой Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3 предложит на 25% более быструю отрисовку графики (плюс 25% улучшенную энергоэффективность GPU), на 30% более быстрый CPU и на 20% более энергоэффективный по сравнению с Gen 2.