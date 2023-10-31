Asus раскрыла подробности о новом игровом смартфоне ROG Phone 8

Несмотря на слухи, появившиеся в августе этого года об отмене работы над линейкой, бренд активно трудится над следующей моделью.

Asus официально объявила, что грядущий мобильный игровой монстр будет оснащен чипом Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm — новейшим и топовым флагманским процессором для Android.

Отметим, что недавний отчет представителя Samsung намекнул на то, что Snapdragon 8 Gen 3 позволит Galaxy S24 установить новый стандарт в мобильном гейминге, обойдя даже iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

А это, в свою очередь, внушает большие надежды на игровую производительность Asus ROG Phone 8.

Напомним, что по данным самой Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3 предложит на 25% более быструю отрисовку графики (плюс 25% улучшенную энергоэффективность GPU), на 30% более быстрый CPU и на 20% более энергоэффективный по сравнению с Gen 2.