Аудио от JBL, MIUI 13 и Snapdragon 8 Gen 1: стали известны характеристики игрового флагмана Redmi K50 Gaming Edition

Так, по данным авторитетного китайского инсайдера Digital Chat Station, в основу смартфона ляжет флагманский чип Snapdragon 8 Gen 1. При этом аккумулятор смартфона получит объём в 4 700 мАч, а быстрая зарядка мощность в 120 Вт.

Вместе с тем инсайдер сообщил, что Redmi K50 Gaming Edition оснастят экраном с высокой частотой обновления, предположительно 120 или даже 144 Гц. Устройство также получит аудиосистему от JBL, основную квадрокамеру (на 64, 13, 8 и 2 Мп) и будет работать под управлением MIUI 13 на базе Android 12 сразу, «из коробки».

Анонс новинки ожидается уже в самое ближайшее время.