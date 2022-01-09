Аудио от JBL, MIUI 13 и Snapdragon 8 Gen 1: стали известны характеристики игрового флагмана Redmi K50 Gaming Edition

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Аудио от JBL, MIUI 13 и Snapdragon 8 Gen 1: стали известны характеристики игрового флагмана Redmi K50 Gaming EditionЗвучит как ультимативный аппарат
В конце 2021 года стало известно о том, что Xiaomi работает над новым игровым смартфоном — Redmi K50 Gaming Edition. Теперь же в сети появились более подробные сведения об устройстве.
Так, по данным авторитетного китайского инсайдера Digital Chat Station, в основу смартфона ляжет флагманский чип Snapdragon 8 Gen 1. При этом аккумулятор смартфона получит объём в 4 700 мАч, а быстрая зарядка мощность в 120 Вт.
Вместе с тем инсайдер сообщил, что Redmi K50 Gaming Edition оснастят экраном с высокой частотой обновления, предположительно 120 или даже 144 Гц. Устройство также получит аудиосистему от JBL, основную квадрокамеру (на 64, 13, 8 и 2 Мп) и будет работать под управлением MIUI 13 на базе Android 12 сразу, «из коробки».
Анонс новинки ожидается уже в самое ближайшее время.
Источник: Gizmochina