«Авроризация»: от российских производителей потребовали продавать смартфоны с отечественной ОС

Министерство промышленности и торговли РФ рекомендовало отечественным производителям смартфонов и планшетов начать продажу устройств на операционной системе (ОС) «Аврора» в потребительском сегменте, следует из протокола совещания с ними замглавы Минпромторга Василия Шпака.

На совещании присутствовали «Аквариус», «БайтЭрг», «Азимут», Yadro, F+Tech, а также разработчик «Авроры» — принадлежащая «Ростелекому» компания «Открытая мобильная платформа». Представители ведомства попросили производителей подготовить график портирования «Авроры» на свои устройства.

Кроме того, Минпромторг хочет пересадить на устройства с российской «операционкой» и своих работников, запретив тем использовать планшеты от Apple и других иностранных производителей.

Ранее «Ростелеком» предложил создание российской мобильной экосистемы, которая предполагает производство и продажу до 2030 года 70 миллионов устройств на «Авроре». Реализация стратегии стоимостью в 480 миллиардов рублей также предполагала сокращение импорта иностранных устройств и стимулирование разработки программного обеспечения под операционную систему.