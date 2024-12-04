Автономность флагмана Xiaomi 15 Ultra не будет рекордной

Известно, что флагман получит аккумулятор ёмкостью 5450 и 5800 мАч в международной и китайской версиях соответственно, при том, что эта модель будет оснащена кремний-углеродной батареей. Отмечается, что предыдущая премиальная модель имела аккумулятор от 5000 или 5300 мАч, а многие конкуренты и вовсе предлагают батареи на 6000–6500 мАч.

Инсайдеры пишут, что вероятные причины не самой впечатляющей ёмкости аккумулятора Xiaomi 15 Ultra связаны с необходимостью для производителя оснастить смартфон массивными камерами для сохранения за этой моделью статуса камерофона, не утолщая корпус.

Согласно утечкам, Xiaomi 15 Ultra получит основную камеру с дюймовым сенсором с диафрагмой f/1,63, телеобъектив с разрешением 50 Мп и перископический 200 МП телеобъектив с 4,3-кратным зумом.