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Телефоны
Опубликовано 01 апреля 2024, 08:17
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Автономность флагманов Samsung, Apple, Google и ASUS сравнили

Угадайте, кто разочаровал больше остальных?
YouTube-канал PhoneArena сравнил время автономной работы флагманов 2024 года.
Автономность флагманов Samsung, Apple, Google и ASUS сравнили
© Ferra.ru

В тесте участвовали: Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S24, iPhone 15 Pro, Google Pixel 8 и ASUS Zenfone 10. Безоговорочным лидером по автономности стал ASUS Zenfone 10.

Так, например, при просмотре видео он продержался 14 часов и 30 минут — в два раза дольше, чем iPhone 15 Pro, который занял последнее место (6 часов и 54 минуты).

При серфинге в интернете Zenfone 10 также был вне конкуренции — 27 часов и 28 минут против 14 часов и 54 минут у iPhone 15 Pro.

Эксперты PhoneArena остались восхищены ASUS Zenfone 10 и его выносливостью. В то же время Google Pixel 8 Pro, который, имел самую емкую батарею среди испытуемых, наоборот расстроил тестировщиком своей автономностью. Что, впрочем, уже стало традицией для смартфонов Google.

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
Теги:
#смартфоны
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#Samsung
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#Google
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#Apple