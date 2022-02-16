Автономность флагманского Samsung Galaxy S22 неприятно удивила

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Автономность флагманского Samsung Galaxy S22 неприятно удивилаЛюбителям долгого времени жизнь от одного заряда лучше присмотреться к старшей модели
За последние несколько лет Android-смартфоны заметно «прокачались» в плане автономности. К сожалению, этого нельзя сказать о свежем флагмане Samsung.
Первые обозреватели долгожданной новинки отметили, что 3700 мАч, установленных в Galaxy S22, недостаточно для продолжительной жизни от одного заряда. Сообщается, что смартфоном можно пользоваться в среднем от 4,5 до 5 часов.
Для сравнения, Galaxy S22 Ultra, в котором установлен аккумулятор на 5000 мАч, может похвастаться в таком же режиме более 8 часами работы.
Напомним, что полноценный старт продаж линейки Galaxy S22 намечен на 25 февраля. При этом для США и ряда других стран девайсы будут поставляться со Snapdragon 8 Gen 1, в то время как российская и европейская версии получат Exynos 2200.
Источник: Notebookcheck