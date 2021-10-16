Автономность iPhone 13 Pro Max проверили в реальных условиях

Ответить на этот вопрос взялись наши коллеги с PhoneArena. Они протестировали смартфон при умеренном сценарии использования, наиболее близком среднестатистическому пользователю. В итоге телефон продержался 3 дня — в конце «эксперимента» у него осталось 7% заряда.

Сообщается, что за это время устройство показало около 9 часов работы экрана. При этом тесты также демонстрируют, что iPhone 13 Pro Max способен непрерывно демонстрировать веб-страницы в течение 18 часов 52 минуты. Если же говорить о просмотре YouTube-видео на телефоне, то в таком случае девайс «живёт» от одного заряда 10 часов и 23 минуты.