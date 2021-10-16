Автономность iPhone 13 Pro Max проверили в реальных условиях

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Автономность iPhone 13 Pro Max проверили в реальных условияхУстройство «прожило» 3 дня!
Первые владельцы iPhone 13 Pro Max отмечали, что новинка является чуть ли не самым автономным смартфоном Apple. Но сколько именно аппарат может прожить от одного заряда?
Ответить на этот вопрос взялись наши коллеги с PhoneArena. Они протестировали смартфон при умеренном сценарии использования, наиболее близком среднестатистическому пользователю. В итоге телефон продержался 3 дня — в конце «эксперимента» у него осталось 7% заряда.
Сообщается, что за это время устройство показало около 9 часов работы экрана. При этом тесты также демонстрируют, что iPhone 13 Pro Max способен непрерывно демонстрировать веб-страницы в течение 18 часов 52 минуты. Если же говорить о просмотре YouTube-видео на телефоне, то в таком случае девайс «живёт» от одного заряда 10 часов и 23 минуты.