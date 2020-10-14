Автономность новой линейки iPhone 12 сравнили с прошлыми поколениями

Так, официально заявленное время работы iPhone 12 mini от одного заряда и при воспроизведении видео составляет 15 часов. Столько же было у iPhone XS Max, вышедшего в 2018 году и это на 2 часа превышает показатели iPhone SE (2020).

iPhone 12 и 12 Pro имеют большую автономность — 17 часов. Точно такое же количество времени от одной зарядки мог прожить iPhone 11, но при этом iPhone 11 Pro и Pro Max по данному показателю обогнали новинки. Но самым автономным в 2020 году оказался iPhone 12 Pro Max — смартфон можно не заряжать 20 часов при воспроизведении видео. Такого результата добивался лишь iPhone 11 Pro Max, но стоит отметить, что новые Pro-смартфоны Apple получили больший дисплей, чем прошлые поколения.

С полным графиком автономности iPhone прошлых лет вы можете ознакомиться ниже: