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07:42, 27 декабря 2023
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Автор дизайна последних iPhone покинет Apple ради работы с легендарным Джони Айвом

Интересный переход

Танг Тан, главный дизайнер iPhone и Apple Watch, покидает компанию в феврале, чтобы присоединиться к LoveFrom, дизайнерской фирме, основанной Джони Айвом.

Танг Тан, занимающий должность вице-президента по дизайну продуктов в Apple, будет руководить разработкой аппаратного обеспечения для нового проекта в области искусственного интеллекта в LoveFrom.

В новой компании топ-менеджер яблочной корпорации будет работать вместе с Джони Айвом (бывшим главным дизайнером Apple, создавшим внешний вид iPod, многих iPhone и т.д) и Сэмом Альтманом из OpenAI.

Они займутся новым проектом, связанным с аппаратным обеспечением ИИ. Это сотрудничество началось после того, как в сентябре появилась информация, что Айв и Альтман обсуждали возможность совместной работы над проектом, интегрирующим технологии OpenAI.

Источник:9to5Mac
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Искусственный интеллект
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#Apple
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