Автор дизайна последних iPhone покинет Apple ради работы с легендарным Джони Айвом

Танг Тан, занимающий должность вице-президента по дизайну продуктов в Apple, будет руководить разработкой аппаратного обеспечения для нового проекта в области искусственного интеллекта в LoveFrom.

В новой компании топ-менеджер яблочной корпорации будет работать вместе с Джони Айвом (бывшим главным дизайнером Apple, создавшим внешний вид iPod, многих iPhone и т.д) и Сэмом Альтманом из OpenAI.

Они займутся новым проектом, связанным с аппаратным обеспечением ИИ. Это сотрудничество началось после того, как в сентябре появилась информация, что Айв и Альтман обсуждали возможность совместной работы над проектом, интегрирующим технологии OpenAI.