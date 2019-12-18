Авторитетное издание назвало лучшие смартфоны года

Что касается оптимального смартфона на iOS, специалисты отметили актуальную модель iPhone 11 Pro, тогда как лучшим компактным телефоном на базе Android был признан Galaxy S10e. Что касается смартфона с лучшей камерой, то таким, по мнению издания, является Huawei P30 Pro. В сегменте доступных устройств лучшим стал OnePlus 7T, который, согласно авторам, проигрывает остальным лишь за счет камеры.

В рамках рейтинга второе место досталось сразу ряду смартфонов, в числе которых 11 и 11 Pro Max, Galaxy S10e и S10+, Note10+, Huawei Mate 20 Pro, Google Pixel 4 XL и Xiaomi Mi Mix 3.