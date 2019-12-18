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Сегодня 19:30
Авторитетное издание назвало лучшие смартфоны года
От OnePlus 7T Pro до Huawei P30 Pro
Издание The Guardian опубликовало собственный рейтинг лучших смартфонов уходящего года. Так, самым лучшим смартфоном по всем параметрам был признан OnePlus 7T Pro, который представляет собой усовершенствованную версию флагманского OnePlus 7 Pro.
Что касается оптимального смартфона на iOS, специалисты отметили актуальную модель iPhone 11 Pro, тогда как лучшим компактным телефоном на базе Android был признан Galaxy S10e. Что касается смартфона с лучшей камерой, то таким, по мнению издания, является Huawei P30 Pro. В сегменте доступных устройств лучшим стал OnePlus 7T, который, согласно авторам, проигрывает остальным лишь за счет камеры.
В рамках рейтинга второе место досталось сразу ряду смартфонов, в числе которых 11 и 11 Pro Max, Galaxy S10e и S10+, Note10+, Huawei Mate 20 Pro, Google Pixel 4 XL и Xiaomi Mi Mix 3.