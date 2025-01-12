Авторитетный аналитик рассказал, что толщина iPhone 17 Air составит всего 5,5 мм

По словам Куо, толщина iPhone 17 Air составит рекордные 5,5 мм. Тонким должен быть весь корпус, кроме блока камер, который может выступать над корпусом. Но, как отмечает портал 9to5Mac, сославшийся на отчёт Куо, «всегда есть вероятность, что Apple может реализовать новый конический дизайн по аналогии с классическим MacBook Air».

Источник также отметил, что ранее самым тонким айфоном был iPhone 6, толщина которого составляла 6,9 мм. И даже если бы iPhone 17 Air был толщиной 6,25 мм, это всё равно сделало бы его самым тонким айфоном в истории.