Авторитетный инсайдер подтвердил сроки выхода iPhone 15

Авторитетный инсайдер подтвердил сроки выхода iPhone 15А также раскрыл сроки старта продаж новинок
Не так давно наши коллеги из 9to5Mac написали, Apple планирует анонсировать линейку iPhone 15 примерно 13 сентября.
Теперь же популярный инсайдер из Bloomberg Марк Гурман подтвердил эту информацию. При этом он добавил, что официальный релиз смартфона состоится на следующей после анонса неделе.
В своём отчёте в 9to5Mac ссылались на информацию от партнёров Apple, которые просят своих сотрудников не брать выходной в среду, 13 сентября, из-за «крупного анонса смартфона».
Марк Гурман в своём письме для Bloomberg сообщил, что iPhone 15 поступит в продажу примерно 22 сентября, после мероприятия, запланированного на 12 или 13 сентября. Это означает, что предзаказы на iPhone 15 начнутся 15 сентября, а первые поставки стартуют 22 сентября.
Напомним, что от iPhone 15 и iPhone 15 Plus ждут получения функции Dynamic Island. В свою очередь более дорогие iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max должны оснащаться новым процессором A17 Bionic, уменьшенными рамками вокруг дисплея и прочими улучшениями.
Также слухи говорят о том, что весь диапазон iPhone 15 откажется от порта Lightning в пользу USB-C.