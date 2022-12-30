Авторитетный инсайдер раскрыл характеристики, комплектацию и внешний вид OnePlus 11 за неделю до анонса

Авторитетный инсайдер раскрыл характеристики, комплектацию и внешний вид OnePlus 11 за неделю до анонсаТеперь презентация вряд ли чем-то сможет удивить
Один из первых мобильных инсайдеров в истории evleaks поделился полными техническими характеристиками смартфона OnePlus 11 накануне анонса 4 января.
Фото: ITHome
Телефон оснастят топовым процессором Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm, оперативной памятью LPDDR5x и хранилищем UFS 4.0. Ёмкость аккумулятора новинки составит 5000 мАч. Будет и поддержка быстрой 100-Вт зарядки.
OnePlus 11 получит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 3216 x 1440 пикселей. Сканер отпечатка пальцев разместится под экраном.
ITHome
Вес новинки составит 205 г, при этом она будет защищена от влаги и пыли по стандарту IP54. Основная камера будет тройной, от Hasselblad: 50-мегапиксельный основной модуль, 48-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 32-мегапиксельный телеобъектив.
Фронтальная камера будет иметь разрешение 16 Мп.
Всего будет предложено три варианта для покупки: 12/256 ГБ, 16/256 ГБ и 16/512 ГБ.
ITHome