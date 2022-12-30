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11:11, 30 декабря 2022
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Авторитетный инсайдер раскрыл характеристики, комплектацию и внешний вид OnePlus 11 за неделю до анонса

Теперь презентация вряд ли чем-то сможет удивить

Один из первых мобильных инсайдеров в истории evleaks поделился полными техническими характеристиками смартфона OnePlus 11 накануне анонса 4 января.

Авторитетный инсайдер раскрыл характеристики, комплектацию и внешний вид OnePlus 11 за неделю до анонса

Фото: ITHome

Телефон оснастят топовым процессором Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm, оперативной памятью LPDDR5x и хранилищем UFS 4.0. Ёмкость аккумулятора новинки составит 5000 мАч. Будет и поддержка быстрой 100-Вт зарядки.

OnePlus 11 получит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 3216 x 1440 пикселей. Сканер отпечатка пальцев разместится под экраном.

Авторитетный инсайдер раскрыл характеристики, комплектацию и внешний вид OnePlus 11 за неделю до анонса

ITHome

Вес новинки составит 205 г, при этом она будет защищена от влаги и пыли по стандарту IP54. Основная камера будет тройной, от Hasselblad: 50-мегапиксельный основной модуль, 48-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 32-мегапиксельный телеобъектив.

Фронтальная камера будет иметь разрешение 16 Мп.

Всего будет предложено три варианта для покупки: 12/256 ГБ, 16/256 ГБ и 16/512 ГБ.

Авторитетный инсайдер раскрыл характеристики, комплектацию и внешний вид OnePlus 11 за неделю до анонса

ITHome

Источник:ITHome
Теги:
#OnePlus 11
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