Авторитетный инсайдер раскрыл характеристики, комплектацию и внешний вид OnePlus 11 за неделю до анонса

Вес новинки составит 205 г, при этом она будет защищена от влаги и пыли по стандарту IP54. Основная камера будет тройной, от Hasselblad: 50-мегапиксельный основной модуль, 48-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 32-мегапиксельный телеобъектив.

Фронтальная камера будет иметь разрешение 16 Мп.

Всего будет предложено три варианта для покупки: 12/256 ГБ, 16/256 ГБ и 16/512 ГБ.