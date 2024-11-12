Авторитетный инсайдер слил характеристики нового флагмана HONOR 300 Pro

По данным утечки, модель получит улучшенный дисплей с разрешением 1.5K, что станет шагом вперёд по сравнению с FullHD+ в линейке HONOR 200. Флагманский чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 обеспечит высокую производительность.

Согласно информации из 3C-сертификации, HONOR 300 Pro поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт. Также ожидается возвращение функции беспроводной зарядки и интеграция ультразвукового сканера отпечатков пальцев в экран.

Помимо HONOR 300 Pro, в серии будут ещё три модели с номерами AMP-AN00, AMP-AN10, AMM-AN00 и AMG-AN00, что свидетельствует о широкой линейке, как и в предыдущей серии.

Запуск линейки HONOR 300 ожидается уже в ближайшие недели.