Авторитетный инсайдер слил характеристики нового флагмана HONOR 300 Pro

Опубликовано 12 ноября 2024, 10:331 мин.
Авторитетный инсайдер слил характеристики нового флагмана HONOR 300 ProЖдем анонса до конца 2024-го
Инсайдер Digital Chat Station поделился деталями о новом флагмане HONOR 300 Pro, который может выйти уже к концу года.
По данным утечки, модель получит улучшенный дисплей с разрешением 1.5K, что станет шагом вперёд по сравнению с FullHD+ в линейке HONOR 200. Флагманский чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 обеспечит высокую производительность.
Согласно информации из 3C-сертификации, HONOR 300 Pro поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт. Также ожидается возвращение функции беспроводной зарядки и интеграция ультразвукового сканера отпечатков пальцев в экран.
Помимо HONOR 300 Pro, в серии будут ещё три модели с номерами AMP-AN00, AMP-AN10, AMM-AN00 и AMG-AN00, что свидетельствует о широкой линейке, как и в предыдущей серии.
Запуск линейки HONOR 300 ожидается уже в ближайшие недели.