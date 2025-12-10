Авторитетный обзорщик Marques Brownlee перечислил лучшие смартфоны 2025 года

Авторитетный обзорщик Marques Brownlee перечислил лучшие смартфоны 2025 годаВ зависимости от их характеристик
Лучший большой смартфон
Xiaomi 17 Pro Max. Его диагональ - целых 6,9", внутри - топовый чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, аккумулятор на 7500 мА*ч, много памяти, а также дисплей на задней панели.
Лучший компактный смартфон
Samsung Galaxy Z Flip 7. В разложенном виде он имеет экран 6,9", но можно им пользоваться и если сложить его пополам.
Лучшая камера
Oppo Find X9 Pro. На задней панели у него три камеры: основная и сверхширик на 50 МП, а также телевик на 200 МП. Он стабильно выдаёт отличные снимки с прекрасными резкостью, динамическим диапазоном и хорошей калибровкой цвета. Ещё здесь удобное приложение камеры и быстрая фокусировка. Ещё вы можете снимать видео в 4К 120 к/с, в том числе в LOG-режиме.
iPhone 17 Pro. В этой категории у него второе место. Он отлично прокачался и по-прежнему выдаёт стабильно качественные видео в разных ситуациях.
Vivo X300 Pro. У него действительно впечатляющие сенсоры камер. Иногда, правда, боке выглядит немного странно, но отличная детализация и очень достойная производительность.
Лучшее соотношение цены и качества
CMF Phone 2 Pro. Модульный смартфон за отличную цену. Несмотря на это, он ощущается, будто стоит в два раза дороже. Дисплей у него с диагональю 6,8", частота обновления 120 Гц, аккумулятор на 5000 мА*ч, неплохая автономность. Главная фишка этого телефона - софт. Он хорошо оптимизирован и работает плавно.
Moto G Play. Один из лучших вариантов дешевле 200 долларов. У этого смартфона огромный экран, очень большой аккумулятор, приличные камеры и софт, есть разъём для наушников.
Pixel 9a. Хороший выбор для тех, кто ищет компактный и относительно недорогой смартфон. Дисплей у него 6,3".
iPhone 17. Отличный вариант для любителей Apple со всеми необходимыми базовыми функциями.
Лучшая автономность
OnePlus 15. Он сможет проработать целых 3 полных дня благодаря аккумулятору на более чем 7000 мА*ч. При этом смартфон поддерживает проводную зарядку на 120 Вт и беспроводную на 50 Вт.
Xiaomi 17 Pro Max. Он оснащён батареей на 7500 мА*ч. Ещё здесь есть реверсивная зарядка на 22,5 Вт.
Doogee S200 Ultra. Смартфон с самым большим аккумулятором на сегодня - на 11000 мА*ч.
Лучший дизайн
iPhone Air. Один из самых красивых и противоречивых смартфонов. Так, у него всего одна камера и совсем маленькая батарея. В то же время он ощущается невероятно лёгким и тонким.
Xiaomi 17 Pro Max. Аппарат с полноценным рабочим дисплеем на задней панели.
Samsung Galaxy S25 Edge. Ещё одна тонкая модель, только от Samsung.
Fairphone 6. Внешне он выглядит довольно необычно. И связано это с тем, что на сегодня это самый ремонтопригодный, экологичный и модульный смартфон за всю историю.
Лучший складной смартфон
Samsung Galaxy Z Fold 7. Он самый стабильный по всем параметрам и подходит на каждый день. При этом им пользоваться удобнее, конечно, в закрытом виде.
Pixel 10 Pro Fold. Неплохая модель, так как в закрытом виде вы получаете все плюсы обычного Pixel 10 Pro.
Смартфон с самым большим прогрессом
iPhone 17. Apple наконец-то сделала базовый iPhone полноценным. По сравнению с 16-м на новинке стоит новый чип, увеличенная частота обновления экрана - до 120 Гц, удвоенная базовая память, сильно улучшенная базовая память.
OnePlus 15. У него больше мощности, намного лучше батарея и дизайн, хотя камеры по сравнению с предыдущим поколением чуть хуже.
Смартфон года
iPhone 17. Этот смартфон настолько прокачался по сравнению с iPhone 16, что сейчас это самое выгодное предложение среди новинок от Apple. Например, у него стал ярче дисплей, появились 120 Гц, обновилась селфи-камера. Базовый объём памяти тоже увеличился, а цена осталась той же, что и на 128 ГБ у iPhone 16.
Xiaomi 17 Pro Max. У него второе место в этой категории, но он почти во всём превосходит iPhone 17 Pro Max. Это и дизайн, и батарея, и мощность. Также вы получаете на задней панели полноценный дисплей.