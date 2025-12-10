Авторитетный обзорщик Marques Brownlee перечислил лучшие смартфоны 2025 года

Лучший большой смартфон

Xiaomi 17 Pro Max. Его диагональ - целых 6,9", внутри - топовый чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, аккумулятор на 7500 мА*ч, много памяти, а также дисплей на задней панели.

Лучший компактный смартфон

Samsung Galaxy Z Flip 7. В разложенном виде он имеет экран 6,9", но можно им пользоваться и если сложить его пополам.

Лучшая камера

Oppo Find X9 Pro. На задней панели у него три камеры: основная и сверхширик на 50 МП, а также телевик на 200 МП. Он стабильно выдаёт отличные снимки с прекрасными резкостью, динамическим диапазоном и хорошей калибровкой цвета. Ещё здесь удобное приложение камеры и быстрая фокусировка. Ещё вы можете снимать видео в 4К 120 к/с, в том числе в LOG-режиме.

iPhone 17 Pro. В этой категории у него второе место. Он отлично прокачался и по-прежнему выдаёт стабильно качественные видео в разных ситуациях.

Vivo X300 Pro. У него действительно впечатляющие сенсоры камер. Иногда, правда, боке выглядит немного странно, но отличная детализация и очень достойная производительность.

Лучшее соотношение цены и качества

CMF Phone 2 Pro. Модульный смартфон за отличную цену. Несмотря на это, он ощущается, будто стоит в два раза дороже. Дисплей у него с диагональю 6,8", частота обновления 120 Гц, аккумулятор на 5000 мА*ч, неплохая автономность. Главная фишка этого телефона - софт. Он хорошо оптимизирован и работает плавно.

Moto G Play. Один из лучших вариантов дешевле 200 долларов. У этого смартфона огромный экран, очень большой аккумулятор, приличные камеры и софт, есть разъём для наушников.

Pixel 9a. Хороший выбор для тех, кто ищет компактный и относительно недорогой смартфон. Дисплей у него 6,3".

iPhone 17. Отличный вариант для любителей Apple со всеми необходимыми базовыми функциями.

Лучшая автономность

OnePlus 15. Он сможет проработать целых 3 полных дня благодаря аккумулятору на более чем 7000 мА*ч. При этом смартфон поддерживает проводную зарядку на 120 Вт и беспроводную на 50 Вт.

Xiaomi 17 Pro Max. Он оснащён батареей на 7500 мА*ч. Ещё здесь есть реверсивная зарядка на 22,5 Вт.

Doogee S200 Ultra. Смартфон с самым большим аккумулятором на сегодня - на 11000 мА*ч.