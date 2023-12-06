Ажиотаж вокруг Xiaomi 14 заставил производителя нарастить производство модели

По сообщениям вендора, в Китае в день старта продаж Xiaomi 14 все устройства забрали за 4 часа, а в течение следующих 10 дней было продано почти 1,5 млн штук. В связи с этим компания на 40% увеличит производство этого флагмана и Xiaomi 14 Pro.

Также известно о намерениях вендора всё-таки начать производство 14 Pro в титановом корпусе, чего не успели сделать к началу продаж из-за сбоев на производстве.

В мире Xiaomi 14 и 14 Pro может появиться в первом квартале 2024 года.