Ажиотаж закончился: в России подешевел титановый iPhone 15 Pro

На старте продаж в сентябре iPhone 15 Pro стоил в России порядка 150-170 тысяч рублей, сейчас цены снизились до 125-135 тысяч. Почему премиальный смартфон с титановым корпусом вдруг начал дешеветь в столь короткий срок, пока неясно.

Напомним, iPhone 15 был представлен 12 сентября. Pro-модель получила чип A17 Pro, порт USB-C, улучшенную камеру и наиболее тонкие рамки вокруг дисплея.