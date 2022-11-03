Бабушки будут в восторге: вышел кнопочный телефон-раскладушка Nokia со встроенным YouTube

Телефон получил два экрана без сенсоров — внешний на 1,77 дюйма и внутренний — на 2,7 дюйма. Устройство оснащено 5,5 Мп камерой с LED-вспышкой.

Гаджет работает на процессоре Qualcomm 215, оснащён оперативной памятью на 512 МБ и внутренней, которая составляет 4 ГБ. 2780 Flip поддерживает Wi-Fi, 4G, LTE, а также имеет встроенное FM-радио.

За питание отвечает съёмный, что уже практически не встречается у современных мобильных устройств, аккумулятор ёмкостью 1450 мАч.

От других кнопочных телефонов 2780 Flip отличается поддержкой Google Карт и возможностью смотреть YouTube.

Стоимость модели — $90. 2780 Flip представлен в красном и синем цветах.