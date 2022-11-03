Бабушки будут в восторге: вышел кнопочный телефон-раскладушка Nokia со встроенным YouTube

18:27, 03 ноября 2022
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Бабушки будут в восторге: вышел кнопочный телефон-раскладушка Nokia со встроенным YouTubeИ с двумя экранами
Компания Nokia представила новый кнопочный телефон-раскладушку. Новинка называется 2780 Flip.
Телефон получил два экрана без сенсоров — внешний на 1,77 дюйма и внутренний — на 2,7 дюйма. Устройство оснащено 5,5 Мп камерой с LED-вспышкой.
Гаджет работает на процессоре Qualcomm 215, оснащён оперативной памятью на 512 МБ и внутренней, которая составляет 4 ГБ. 2780 Flip поддерживает Wi-Fi, 4G, LTE, а также имеет встроенное FM-радио.
За питание отвечает съёмный, что уже практически не встречается у современных мобильных устройств, аккумулятор ёмкостью 1450 мАч.
От других кнопочных телефонов 2780 Flip отличается поддержкой Google Карт и возможностью смотреть YouTube.
Стоимость модели — $90. 2780 Flip представлен в красном и синем цветах.