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15:02, 05 декабря 2023
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Банк России в декабре запретит сотрудникам использовать iPhone

А также iPad и другую электронику Apple

Руководство Банка России с 25 декабря запретит сотрудникам использовать в работе iPhone, iPad и другую технику Apple.

Об этом ТАСС сообщил источник, сославшийся на распоряжение главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Закупать указанную электронику регулятор также прекратит.

«С 25 декабря вступит в силу запрет на использование и закупку техники Apple в служебных целях», — сообщил источник.

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