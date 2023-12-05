Банк России в декабре запретит сотрудникам использовать iPhone

Об этом ТАСС сообщил источник, сославшийся на распоряжение главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Закупать указанную электронику регулятор также прекратит.

«С 25 декабря вступит в силу запрет на использование и закупку техники Apple в служебных целях», — сообщил источник.