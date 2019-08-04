Банковская карта Apple Card запрещает владельцам взламывать iPhone

В сети продолжают разбирать по косточкам пользовательское соглашение для банковской карты Apple Card. Помимо уже известного запрета на покупку криптовалюты, ставок на скачки и лотерейных билетов, энтузиасты обнаружили ещё одно неприятное ограничение.

Как оказалось, пользовательское соглашение Apple Card также запрещает пользователям производить джейлбрейк смартфонов iPhone. Чтобы карта работала, пользователю потребуется Apple ID, связанный с подтверждённым аккаунтом iCloud. Требуется активный адрес электронной почты, подключённый к Apple ID и с включённой двухфакторной аутентификацией Apple.

Пользователи iPhone, которые провели джейлбрейк для обхода программных ограничений платформы, рискуют получить заблокированный аккаунт. Судя по всему, пользователю такого устройства вообще не позволят активировать карту.

В августе запуск карты Apple Card ожидается в США. Когда она появится в России, пока неизвестно.