Банковские приложения начнут регулярно проверять безопасность Android

Однако не только банковские приложения, но и другой софт для Android, работающий с критически важными для пользователя данными, будет оценивать уровень защищённости мобильной ОС. Разработчики пишут в блоге Google, что после распространения обновления, приложения будут урезать функциональность, которая связана с обработкой персональных данных, если система не получала патчи безопасности год и больше.

Отмечается, что фактически приложения будут задавать вопрос, достаточно ли защищён смартфон для использования определённой функции. Разработчики уверены, что новый подход защитит многих пользователей от утечки данных.