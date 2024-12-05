Банковские приложения начнут регулярно проверять безопасность Android

Опубликовано 05 декабря 2024, 05:151 мин.
Банковские приложения начнут регулярно проверять безопасность AndroidТак будет усилена конфиденциальность пользователей
Google обновила API Play Integrity для обеспечения банковского софта для Android-устройств механизмом проверки, установлены ли в ОС последние патчи безопасности. Новая функция должна усилить защиту конфиденциальных данных владельцев смартфонов.
Однако не только банковские приложения, но и другой софт для Android, работающий с критически важными для пользователя данными, будет оценивать уровень защищённости мобильной ОС. Разработчики пишут в блоге Google, что после распространения обновления, приложения будут урезать функциональность, которая связана с обработкой персональных данных, если система не получала патчи безопасности год и больше.
Отмечается, что фактически приложения будут задавать вопрос, достаточно ли защищён смартфон для использования определённой функции. Разработчики уверены, что новый подход защитит многих пользователей от утечки данных.
Источник:Anti-Malware
Автор:Андрей Кадуков