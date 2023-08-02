Батареи iPhone 14 и 14 Pro всё чаще быстро выходят из строя

Многие пользователи говорят, что после зарядки уровень батареи составляет не более 90%, некоторые говорят о 87%. Люди возмущены таким состоянием батарей в достаточно новых гаджетах, причём флагманах.

Если уровень батареи продолжит падать, у владельцев таких айфонов начнутся неудобства: постоянные уведомления о необходимости замены батареи (если уровень заряда будет ниже 80%), для аккумулятора в таком состоянии потребуется постоянная подзарядка — заряда не хватит на целый день активного использования.

Предположительно, причины заключаются в аномально жарком лете в тех регионах, где живут пользователи проблемных устройств, а также несоответствие стандартам.