Батареи iPhone 14 и 14 Pro всё чаще быстро выходят из строя

Батареи iPhone 14 и 14 Pro всё чаще быстро выходят из строяНа это жалуются всё больше пользователей
Пользователи iPhone 14 и 14 Pro всё чаще жалуются на ухудшение работы аккумуляторов в своих смартфонах. Эта линейка была представлена в сентябре 2022 года, то есть деградация батарей началась меньше чем через 11 месяцев.
Многие пользователи говорят, что после зарядки уровень батареи составляет не более 90%, некоторые говорят о 87%. Люди возмущены таким состоянием батарей в достаточно новых гаджетах, причём флагманах.
Если уровень батареи продолжит падать, у владельцев таких айфонов начнутся неудобства: постоянные уведомления о необходимости замены батареи (если уровень заряда будет ниже 80%), для аккумулятора в таком состоянии потребуется постоянная подзарядка — заряда не хватит на целый день активного использования.
Предположительно, причины заключаются в аномально жарком лете в тех регионах, где живут пользователи проблемных устройств, а также несоответствие стандартам.