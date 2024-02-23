Батарея на 4000 мАч и большой внешний дисплей: в сеть слили характеристики Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 6 получит мощную батарею на 4000 мАч — на 300 мАч больше, чем у предшественника. Любители селфи и видеозвонков будут в восторге от увеличенного до 3.9 дюймов внешнего дисплея.

Z Flip 6 получит улучшенную двойную камеру с 50-мегапиксельным и 12-мегапиксельным сенсорами. Ваши фото и видео будут еще более яркими и четкими.

Внутри смартфона скрывается топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который обеспечивает высокую производительность и плавную работу. Galaxy Z Flip 6 станет еще тоньше и легче своего предшественника.

Сообщается, что новинку оснастят более прочным стеклом и внутренним дисплеем. Из прочих «приятностей» называется 7 лет обновлений Android для Z Flip 6.

Ожидается, что Samsung представит Galaxy Z Flip 6 в июле 2024 года на очередном Galaxy Unpacked.