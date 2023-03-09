Батарея на несколько дней использования и качественный FullHD-дисплей: Samsung представила недорогой Galaxy M14

Устройство представляет из себя небольшую переделку другой модели бренда — Galaxy A14 5G. Правда, в отличие от модели-предшественника, новинки может похвастаться до 6000 мАч аккумулятором.

В основу же M14 5G лёг процессор Exynos 1330, 4 ГБ оперативной памяти и внутренний накопитель объёмом 64 или 128 ГБ. Его можно расширить до 1 ТБ с помощью карты microSD.