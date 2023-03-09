Батарея на несколько дней использования и качественный FullHD-дисплей: Samsung представила недорогой Galaxy M14

Батарея на несколько дней использования и качественный FullHD-дисплей: Samsung представила недорогой Galaxy M14Звучит как отличный вариант для любителей «рабочих лошадок»
Samsung представила свой новый бюджетный смартфон — Galaxy M14 5G.
Фото: Gizmochina
Устройство представляет из себя небольшую переделку другой модели бренда — Galaxy A14 5G. Правда, в отличие от модели-предшественника, новинки может похвастаться до 6000 мАч аккумулятором.
В основу же M14 5G лёг процессор Exynos 1330, 4 ГБ оперативной памяти и внутренний накопитель объёмом 64 или 128 ГБ. Его можно расширить до 1 ТБ с помощью карты microSD.
Gizmochina
Девайс также получил 6,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц. Набор камер включает тройной задний блок с датчиками на 50, 2 и 2 Мп, в то время как фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.
Из коробки смартфон работает под управлением Android 13 с установленным поверх фирменным интерфейсом Samsung OneUI 5. Цена устройства составляет 225 и 245 долларов за версию на 64 и 128 ГБ соответственно.