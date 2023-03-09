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07:34, 09 марта 2023
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Батарея на несколько дней использования и качественный FullHD-дисплей: Samsung представила недорогой Galaxy M14

Звучит как отличный вариант для любителей «рабочих лошадок»

Samsung представила свой новый бюджетный смартфон — Galaxy M14 5G.

Батарея на несколько дней использования и качественный FullHD-дисплей: Samsung представила недорогой Galaxy M14

Фото: Gizmochina

Устройство представляет из себя небольшую переделку другой модели бренда — Galaxy A14 5G. Правда, в отличие от модели-предшественника, новинки может похвастаться до 6000 мАч аккумулятором.

В основу же M14 5G лёг процессор Exynos 1330, 4 ГБ оперативной памяти и внутренний накопитель объёмом 64 или 128 ГБ. Его можно расширить до 1 ТБ с помощью карты microSD.

Батарея на несколько дней использования и качественный FullHD-дисплей: Samsung представила недорогой Galaxy M14

Gizmochina

Девайс также получил 6,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц. Набор камер включает тройной задний блок с датчиками на 50, 2 и 2 Мп, в то время как фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.

Из коробки смартфон работает под управлением Android 13 с установленным поверх фирменным интерфейсом Samsung OneUI 5. Цена устройства составляет 225 и 245 долларов за версию на 64 и 128 ГБ соответственно.

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