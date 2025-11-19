Battlefield 6 получила крупное обновление с переработанным Aim Assist и новой картой «Иствуд»

Главным изменением стала переработанная система Aim Assist: разработчики вернули её к настройкам времён открытой беты после множества жалоб ПК-игроков на чрезмерно сильную автоматическую помощь прицеливания.

В релизной версии Aim Assist напоминал «легальный чит», из-за чего сильно влиял на баланс.

Обновление также добавило новую карту «Иствуд», вдохновлённую Южной Калифорнией. Локация доступна в нескольких вариантах и поддерживается всеми ключевыми режимами.

Вместе с ней в игру вошло новое оружие — дробовик DB-12 и револьвер M357. В ближайших апдейтах появится и система Battle Pickups — мощные стволы с ограниченным боезапасом, разбросанные по карте.

Патч также включает свыше 160 правок: улучшенную задержку ввода и отклик стиков, изменённую точность оружия, корректировки гаджетов, техники, карт и режимов. Обновление 1.2.2.0 уже доступно на PS5, Xbox Series X/S и ПК.