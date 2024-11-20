База данных 3С раскрыла скорый релиз нового субфлагмана Realme GT Neo7

Устройство с кодовым номером RMX5060 поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт, что подтвердил сертификат, выданный китайским регулятором.

GT Neo 7 станет преемником популярного GT Neo 6, который вышел ранее в этом году с чипом Snapdragon 8s Gen 3, батареей на 5500 мАч и зарядкой 120 Вт.

Новинка, по слухам, получит обновленный процессор Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version — разогнанную версию стандартного SD8G3, что позволит конкурировать с Redmi K80 и iQOO Neo 10.