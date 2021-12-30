Базовая версия флагманского Realme GT2 получит устаревший процессор

Но, судя по последним данным, как минимум базовая модель серии будет немного устаревшей уже на старте. По крайней мере, это следует из результатов тестирования аппарата в бенчмарке Geekbench.

Всё дело в том, что в основу «младшей» версии Realme GT2 ляжет чип Snapdragon 888, в то время как самым топовым на сегодняшний день является Snapdragon 8 Gen 1. Именно его появление и ожидали в устройстве, но, по всей видимости, более новый процессор получат «старшие» модификации телефона.