Базовая версия флагманского Realme GT2 получит устаревший процессор

Телефоны
Сегодня в 05:24
1 мин.
Базовая версия флагманского Realme GT2 получит устаревший процессорНо это не повод расстраиваться
В начале 2022 года нас ждёт череда анонсов от китайских производителей. Исключением не стала и Realme — компания готовит для нас целую линейку флагманских смартфонов Realme GT2.
Но, судя по последним данным, как минимум базовая модель серии будет немного устаревшей уже на старте. По крайней мере, это следует из результатов тестирования аппарата в бенчмарке Geekbench.
Всё дело в том, что в основу «младшей» версии Realme GT2 ляжет чип Snapdragon 888, в то время как самым топовым на сегодняшний день является Snapdragon 8 Gen 1. Именно его появление и ожидали в устройстве, но, по всей видимости, более новый процессор получат «старшие» модификации телефона.
Отметим, что протестированный Realme GT2, помимо Snapdragon 888, получил 12 ГБ оперативной памяти. Эта связка позволила девайсу набрать 1125 баллов в одноядерном и 3278 очков в многоядерном тестах.
Напомним, что анонс линейки ожидается уже 4 января 2022-го.
Источник: Gizmochina