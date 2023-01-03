Базовые iPhone 15 и 15 Plus получат такую же камеру, как и Pro-модели

По словам специалиста, в 2023 году ожидается значительное обновление камер для всех моделей iPhone, особенно для iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Ожидается, что они получат получат 3-стековый сенсор с 48-Мп основным модулем. На данный момент таким могут похвастаться лишь Pro-версии iPhone.

Помимо этого Пу заявил, что базовые модели линейки iPhone 15 получат порт USB-C вместо порта Lightning, а также чип A16 Bionic. На нём работают актуальные флагманы iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Напомним, что моделям iPhone 15 Pro приписывают виртуальные кнопки регулировки громкости и питания с тактильной обратной связью. Нечто подобное Apple уже использовала в кнопке Home в iPhone 7, 8 и SE.