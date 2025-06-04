Базовые iPhone 17 получат экран со 120 Гц, но не адаптивную частоту обновления

Об этом сообщает известный китайский источник Digital Chat Station, уточняя: это будет «обычный 120-герцевый экран без адаптивной частоты обновления».

Напомним, ProMotion позволяет экранам не только работать на 120 Гц, но и динамически снижать частоту до 1 Гц — это экономит батарею и делает возможным Always-On Display. В новых базовых моделях этого не будет.

Ранее аналитик Росс Янг заявлял, что все модели iPhone 17 получат ProMotion, но, вероятно, он имел в виду просто высокочастотные дисплеи.

Новая утечка уточняет: адаптивности и функции Always-On в обычных iPhone 17 не будет, чтобы сохранить различие между базовыми и Pro-моделями.