Опубликовано 27 сентября 2025, 10:30
Базовый iPhone 17 в целом прошёл тест на прочность

Но всё-таки подвержен царапинам
Известный YouTube-блогер, тестировщик Зак Нельсон, автор канала JerryRigEverything, протестировал базовый iPhone 17 на прочность, оценив его устойчивость к изгибам и царапинам. Телефон показал высокую прочность, выдерживая удары предметов твёрже его покрытия и материалов, из которых выполнен корпус. Но оказался повержен царапинам.
© JerryRigEverything / YouTube

iPhone 17 выдержал серию краш-тестов, включая использование стандартных инструментов для царапин и повседневных предметов, таких как нож, ключи и монеты. Керамический экран Ceramic Shield 2 обеспечил защиту от царапин до седьмого уровня по шкале Мооса.

Задняя панель, выполненная из стекла, также продемонстрировала аналогичную прочность, не получив значительных царапин от ножа из нержавеющей стали (твёрдость 5) и титанового стержня (твёрдость 6), хотя следы остались. зато от ключей и монет остались лишь слабые и временные следы; по словам Нельсона, следы от этих царапин легко стирались.

Кнопки оказались крепко встроенными, и при попытке их вырвать у автора теста ничего не получилось. При изгибе под полной нагрузкой с верхней и нижней сторон телефона панели лишь слегка деформировались, чем подтвердилась заявленная прочность алюминиевой рамы и стекла.

Автор:Андрей Кадуков
