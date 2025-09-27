Базовый iPhone 17 в целом прошёл тест на прочность

iPhone 17 выдержал серию краш-тестов, включая использование стандартных инструментов для царапин и повседневных предметов, таких как нож, ключи и монеты. Керамический экран Ceramic Shield 2 обеспечил защиту от царапин до седьмого уровня по шкале Мооса.

Задняя панель, выполненная из стекла, также продемонстрировала аналогичную прочность, не получив значительных царапин от ножа из нержавеющей стали (твёрдость 5) и титанового стержня (твёрдость 6), хотя следы остались. зато от ключей и монет остались лишь слабые и временные следы; по словам Нельсона, следы от этих царапин легко стирались.

Кнопки оказались крепко встроенными, и при попытке их вырвать у автора теста ничего не получилось. При изгибе под полной нагрузкой с верхней и нижней сторон телефона панели лишь слегка деформировались, чем подтвердилась заявленная прочность алюминиевой рамы и стекла.