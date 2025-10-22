Базовый Realme GT8 получил чипсет Snapdragon 8 Elite и аккумулятор на 7000 мАч

Эта технология позволяет использовать пять тонов съёмки, настраивать фокусные расстояния (28 мм и 40 мм) и имитировать звук затвора, характерный для GR. Основная камера устройства оснащена 50 Мп сенсором с оптической стабилизацией изображения (OIS), 8 Мп сверхширокоугольным объективом и 50 Мп перископическим телеобъективом с 3,5-кратным зумом. На передней панели расположена 16 МП селфи-камера.

GT8 предлагается в классическом белом, тёмно-синем и кислородно-зелёном цветах. Смартфон оснащён 6,79" OLED-дисплеем с разрешением 2K, частотой обновления 144 Гц и максимальной яркостью 7000 нит. Смартфон работает на чипсете Snapdragon 8 Elite, получил 16 ГБ оперативной памятью LPDDR5X и системой хранения данных UFS 4.0.

Для повышения производительности используется выделенный графический чип R1, а система охлаждения VC имеет площадь 7000 мм². Модель оснащена Ааккумулятором на 7000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт. Телефон соответствует стандартам защиты IP68, IP69 и IP66 и работает на базе Android 16 с интерфейсом Realme UI 7. Также в устройстве предусмотрены Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, два стереодинамика и ультразвуковой 3D-датчик отпечатков пальцев.