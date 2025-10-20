Базовый Vivo X300 обошел Galaxy S25 Ultra по качеству фото, несмотря на более слабый сенсор

Несмотря на более простую аппаратную часть, китайский флагман продемонстрировал лучшую детализацию и обработку изображений.

Galaxy S25 Ultra использует 200-мегапиксельный сенсор HP2 размером 1/1,3 дюйма, тогда как у Vivo X300 установлен сенсор HPB — немного меньший, 1/1,4 дюйма. Однако программные алгоритмы Vivo позволили добиться более чётких и естественных фотографий, чем у конкурента.