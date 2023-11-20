Белые рамки одинаковые со всех сторон: в сеть слили живое фото Meizu 21

Новинка уже успела привлечь внимание своей уникальной белой рамкой вокруг экрана. Разработчики же устройства заявили, что с самого начала проектирования они стремились создать чрезвычайно узкую рамку одинаковой ширины по всему периметру устройства, и им это удалось.

Meizu 21 с белой рамкой стал первым в мире устройством такого рода, и компания решила разыграть его среди пользователей социальной сети Weibo, которые сделают репост опубликованного изображения.

Отметим, что этот шаг явно подчеркивает стремление Meizu к инновациям и вовлечению своей аудитории в процесс продвижения новых продуктов.

Более того, компания уже начала принимать предварительные заказы на флагманы линейки Meizu 21, и всего за сутки было собрано более 100 тыс предзаказов.