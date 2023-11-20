Белые рамки одинаковые со всех сторон: в сеть слили живое фото Meizu 21

Белые рамки одинаковые со всех сторон: в сеть слили живое фото Meizu 21Выглядит и вправду свежо
Компания Meizu представила первое официальное изображение своего нового флагманского смартфона — Meizu 21.
Новинка уже успела привлечь внимание своей уникальной белой рамкой вокруг экрана. Разработчики же устройства заявили, что с самого начала проектирования они стремились создать чрезвычайно узкую рамку одинаковой ширины по всему периметру устройства, и им это удалось.
Meizu 21 с белой рамкой стал первым в мире устройством такого рода, и компания решила разыграть его среди пользователей социальной сети Weibo, которые сделают репост опубликованного изображения.
Отметим, что этот шаг явно подчеркивает стремление Meizu к инновациям и вовлечению своей аудитории в процесс продвижения новых продуктов.
Более того, компания уже начала принимать предварительные заказы на флагманы линейки Meizu 21, и всего за сутки было собрано более 100 тыс предзаказов.