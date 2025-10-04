Бенчмарк AnTuTu назвал iPhone 17 Pro Max лучшим телефоном Apple в 2025 году

iPhone 17 Pro Max — единственная модель линейки, представленная в рейтинге. Второе место занял планшет iPad Air 4 с результатом 96,88%. На третьем месте оказался iPhone 12 mini, набравший 95,69% положительных отзывов, несмотря на критику в адрес его времени работы от батареи и продаж.

iPhone SE 2 расположился на четвёртой позиции с показателем удовлетворённости пользователей в 95%. Пятое место оказалось за 12,9-дюймовый iPad Pro 4-го поколения — 94,91%, а шестое место занял iPad Air 5 с 93,75%. Седьмое место досталось iPhone 16 — 93,19%.

Восьмое место занял 12,9-дюймовый iPad Pro 5-го поколения — 93,16%. Девятое место за iPhone 8 с 93,11%. Десятое место забрал iPad mini 5 — 92,96%.