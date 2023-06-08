Бенчмарк AnTuTu показал, на что способен новый флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3

При этом сообщается также и о впечатляющих результата процессора в Geekbench 5. Там SoC смог набрать 1700 баллов в одноядерном тесте и 6600 баллов в многоядерном. Ещё более высокие показатели были в Geekbench 6: 2200 и 7000 баллов соответственно.

Напомним, что анонс свежего чипа Qualcomm ожидается 24 октября, в рамках саммита технологий Snapdragon. Ожидается, что он будет построен на 4-нанометровом техпроцессе TSMC и будет включать одно суперядро Cortex X4, пять больших ядер Cortex A720, два малых ядра Cortex A520 и ещё одно мощное графическое ядро Adreno 750.