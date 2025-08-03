Бенчмарк AnTuTu составил рейтинг самых мощных Android-смартфонов на июль 2025 г.

На четвёртом месте расположился Vivo X200s — 2,86 млн баллов. Устройство получило процессор MediaTek Dimensity 9400+. С пятого по седьмое места заняли Honor GT Pro с улучшенным Snapdragon 8 Elite — 2,85 млн, OnePlus Ace 5 Pro — 2,72 млн и OnePlus 13 — 2,7 млн; оба смартфона — с обычной версией Snapdragon 8 Elite.

Последние три места в топ-10 заняли флагманский iQOO 13 с чипом Snapdragon 8 Elite — 2,68 млн баллов, Redmi K80 Ultra с процессором Dimensity 9400+ — 2,66 млн, Oppo Find X8 Ultra — 2,66 млн.

Составители рейтинга отмечают, что в него вошли смартфоны, ориентированные преимущественно на рынок Китая. Некоторые из них также доступны на глобальном рынке, но на мировом рынке топ будет отличаться.