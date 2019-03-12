Бенчмарк AnTuTu защитили от жульничества производителей смартфонов

Команда популярного мобильного бенчмарка AnTuTu выпустила новую версию приложения. AnTuTu 7.2.6 получил важное исправление, которое закрывает лазейку для жульничества нечестных производителей.

Дело в специальном режиме повышенной производительности, который выдавал ненормально высокие результаты в AnTuTu при тестировании смартфона. При обычном использовании смартфона производительность была заметно ниже. Особенно этим грешили китайские производители смартфонов. На жульничестве попадались и OnePlus, и Meizu, и OPPO, и Huawei.

Сейчас обновлённая версия приложения доступна на китайском сайте AnTuTu, а до онлайн-магазинов приложений обновление пока не добралось.