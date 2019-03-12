Ferra
Телефоны
Сегодня 16:25

Бенчмарк AnTuTu защитили от жульничества производителей смартфонов

Теперь без впечатляющих рекордов

Команда популярного мобильного бенчмарка AnTuTu выпустила новую версию приложения. AnTuTu 7.2.6 получил важное исправление, которое закрывает лазейку для жульничества нечестных производителей.

Дело в специальном режиме повышенной производительности, который выдавал ненормально высокие результаты в AnTuTu при тестировании смартфона. При обычном использовании смартфона производительность была заметно ниже. Особенно этим грешили китайские производители смартфонов. На жульничестве попадались и OnePlus, и Meizu, и OPPO, и Huawei.

Сейчас обновлённая версия приложения доступна на китайском сайте AnTuTu, а до онлайн-магазинов приложений обновление пока не добралось.

Загрузка...
Самое читаемое
Загрузка...