Бенчмарк DxOMark признал Pixel 10 Pro XL смартфоном с лучшим дисплеем на рынке

У этого телефона LTPO OLED-экран размером 6,8", поддерживает яркость до 2200 нит на солнце, разрешение 2992х1334 пикселя и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц и может становиться очень тёмным: до 4 нит в темноте. Дисплей защищён прочным стеклом Gorilla Glass Victus 2.

По сообщениям тестировщиков, хотя Pixel 10 Pro XL почти такой же, как его предшественник Pixel 9 Pro XL, есть несколько улучшений. Например, новый экран лучше справляется с мерцанием и делает использование телефона более комфортным. Также улучшены настройки для яркого и цветного изображения, которое будет выглядеть хорошо при любом уровне освещённости: есть возможность использования ШИМ на частоте 480 Гц.

Цвета на экране Pixel 10 Pro XL насыщенные и естественные, и они подстраиваются под окружающее освещение. Экран также очень чувствительный, с хорошим откликом, и получил сертификат TUV Eye Comfort, подтверждающий, что дисплей безопасен для глаз. Однако, если смотреть на экран под большим углом, цвета могут искажаться.