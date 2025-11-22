Телефоны
Опубликовано 22 ноября 2025, 22:30
1 мин.

Бенчмарк DxOMark раскритиковал камеру iPhone Air

Но отметил и плюсы
Специалисты бенчмарка DxOMark представили результаты тестирования камеры iPhone Air. Модель оснащена единственной основной камерой с разрешением 48 Мп и сенсором размером 1/1,56 дюйма. В общем рейтинге iPhone Air получил 141 балл: 134 балла за фото и 155 за видео.
© Apple

Эксперты отметили несколько сильных сторон камеры iPhone Air: точную экспозицию, широкий динамический диапазон, приятную цветопередачу, баланс между деталями и шумами, высокую детализацию ночью и эффективную стабилизацию видео.

Однако у камеры есть и недостатки: отсутствие дополнительных объективов, ограниченная глубина резкости, недостаточная детализация, иногда неточная экспозиция при портретной съёмке, медленная фокусировка и потеря фокуса во время видео, а также несоответствия в экспозиции. Эксперты подчеркнули, что существенным минусом стало отсутствие оптического зума, так как устройство поддерживает только цифровой, что негативно сказалось на качестве изображений при увеличении.

Источник:DxoMark
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Apple
,
#iPhone
,
#бенчмарк
,
#Тесты
,
#камера