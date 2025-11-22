Бенчмарк DxOMark раскритиковал камеру iPhone Air

Эксперты отметили несколько сильных сторон камеры iPhone Air: точную экспозицию, широкий динамический диапазон, приятную цветопередачу, баланс между деталями и шумами, высокую детализацию ночью и эффективную стабилизацию видео.

Однако у камеры есть и недостатки: отсутствие дополнительных объективов, ограниченная глубина резкости, недостаточная детализация, иногда неточная экспозиция при портретной съёмке, медленная фокусировка и потеря фокуса во время видео, а также несоответствия в экспозиции. Эксперты подчеркнули, что существенным минусом стало отсутствие оптического зума, так как устройство поддерживает только цифровой, что негативно сказалось на качестве изображений при увеличении.