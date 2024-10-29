Бенчмарк Geekbench 6 раскрыл производительность Realme GT7 Pro

Процессор, помимо высокой мощности, отличается эффективностью, снижая энергопотребление на 40% и повышая производительность на 40–42%. В паре с графическим ускорителем Adreno 830, работающим на 1100 МГц, GT7 Pro обещает впечатляющие результаты в играх и приложениях.

Realme GT7 Pro представят в трёх цветах: «звёздный титан», «светлое белое» и «марсианский». Смартфон станет первым с экраном Eco Skyscape и получит уникальную телекамеру.