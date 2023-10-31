Бенчмарк Geekbench подтвердил скорый релиз международной версии флагмана OnePlus 12

По слухам, презентация новинки состоится в конце ноября или в начале декабря в Китае. Недавно в базе данных бенчмарка AnTuTu была замечена версия устройства для местного рынка с модельным номером PJD110.

Теперь же и на Geekbench появилась информация, но о другом устройстве OnePlus с модельным номером CPH2581, работающем на чипсете Snapdragon 8 Gen 3. Сообщается, что это и есть международная версия OnePlus 12.

По данным Geekbench, девайс оснащён 16 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 14.

Ожидается, что глобальная версия получит новую версию оболочки OxygenOS 14, в то время как «китаец» будет работать на ColorOS 14. В тесте на одно ядро устройство набрало 2169 баллов, а в многозадачном тесте — 6501 балл.

Напомним, что OnePlus 12 приписывают 6,82-дюймовый OLED-дисплей BOE X1 с разрешением 2K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью более 2600 нит.

Среди других характеристик — фронтальная камера на 32 Мп и тройная основная камера (50 Мп + 48 Мп + 64 Мп), аккумулятор на 5400 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 100 Вт и беспроводной зарядки на 50 Вт.