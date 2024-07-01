Бенчмарк Geekbench раскрыл характеристики неанонсированного бюджетника Realme Note 60

Realme расширяет свою линейку смартфонов Note.

Новое устройство под модельным номером RMX3933 появился в Geekbench и сайте сертификации NBTC Таиланда, подтвердив свое название — Realme Note 60.

В Geekbench новинка набрала 432 балла в одноядерном тесте и 1341 балл в многоядерном тесте. Смартфон оснащен чипсетом Unisoc T612 с тактовой частотой 1.82 ГГц и графическим процессором Mali-G57. Устройство получит 6 ГБ оперативной памяти и работать на Android 14.