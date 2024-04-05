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Опубликовано 05 апреля 2024, 08:53
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Бенчмарк Geekbench раскрыл мощность грядущего субфлагмана Realme GT Neo 6 SE

А раскрывать там было что
Поклонники Realme, внимание! Недавно в бенчмарке Geekbench появились результаты тестирования модели RMX3850, которая предположительно является новым субфлагманом – Realme GT Neo 6 SE.
Бенчмарк Geekbench раскрыл мощность грядущего субфлагмана Realme GT Neo 6 SE
© ITHome

И результаты впечатляют: смартфон набрал 1889 баллов в одноядерном тесте и 5102 балла в многоядерном!

Такие оценки обеспечиваются мощным процессором Snapdragon 7+ Gen 3 и внушительным объемом памяти в 16 ГБ. Работает новинка на свежей версии Android 14.

Кроме того, Realme обещает, что GT Neo 6 SE выйдет с прорывным экраном, обладающим невероятной пиковой яркостью в 6000 нит!

Недавно компания также поделилась эффектным изображением модели в расцветке «Серебряный рыцарь». Стильный дизайн и сумасшедшая производительность – похоже, Realme готовят к выходу по-настоящему прорывной аппарат!

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Realme
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#смартфон