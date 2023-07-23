Бенчмарк Geekbench раскрыл мощность нового бюджетного смартфона Xiaomi Redmi 12 5G

Смартфон, предположительно, работает на базе процессора Snapdragon 4 Gen 2 и оснащён 8 ГБ оперативной памяти, хотя возможны и другие варианты.

При этом Geekbench показал, что новинка набирает в одноядерном тесте 916 баллов, а в многоядерном — 2106.

Устройство с кодовым названием 23076RN4BI также было замечено в базе данных BIS, что подтверждает его скорый запуск в Индии. Ожидается, что Xiaomi представит Redmi 12 в Индии 1 августа, но пока неясно, будет ли это 4G-модель или версия 5G.

Тизеры, опубликованные китайским брендом, намекают на 4G-вариант, поскольку дизайн телефона похож и включает в себя основную камеру на 50 Мп.

Однако, если это 5G-модель, будет интересно узнать, станет ли процессор единственным отличием между двумя версиями или стоит рассчитывать на иные различия.

Существует также вероятность, что Redmi 12 5G является версией Redmi Note 12R, который в свою очередь представляет из себя Redmi 12 4G с процессором Snapdragon 4 Gen 2, 5 Мп фронтальной камерой и без ультраширокого модуля.